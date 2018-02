Rapina in farmacia, fugge sparando

(ANSA) - NAPOLI, 7 FEB - Un rapinatore, nell'allontanarsi da una farmacia, in via Epomeo a Napoli, dove aveva tentato un colpo, poi fallito, ha esploso un colpo di pistola per guadagnarsi la fuga. Tanta paura ma nessuna persona ferita. Sul posto si è recata la Polizia che ha avviato le indagini. (ANSA).