Musica: a Napoli nasce la baby song

(ANSA) - NAPOLI, 7 FEB - Nasce a Napoli, nel rione Forcella la baby song, che l'8 febbraio riceverà, nel corso di una cerimonia venti strumenti musicali raccolti dai "Laboratori Musicali Annalisa Durante" destinati ad altrettanti ragazzi del quartiere. L'appuntamento è per le 10.45, nello Spazio Comunale Piazza Forcella di via Vicaria Vecchia 23. I Laboratori Musicali sono promossi dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli con l'Associazione "Annalisa Durante", in partenariato con "I Ragazzi di Scampia - Aurora Musicale", "Zonta International Club Napoli" e l'"Istituto Comprensivo Adelaide Ristori": vi partecipano 60 ragazzi, tra 7 e 16 anni, seguiti da 9 docenti professionisti che hanno aderito al progetto a titolo completamente gratuito.

"Crediamo che la musica possa contribuire ulteriormente a promuovere la cultura e i sani valori presso i ragazzi di questo rione, contro il rischio di ogni devianza e violenza", ha detto l'assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, Nino Daniele.