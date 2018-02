Donna fermata con 25 chili di droga

(ANSA) - CASERTA, 7 FEB - Maxi-sequestro di marijuana a Sessa Aurunca, nel Casertano. Circa 25 kg dello stupefacente sono stati rinvenuti in un'auto dagli agenti Polizia di Stato, che hanno poi arrestato una donna di 33 anni. L'operazione è scattata dopo che per giorni i poliziotti del Commissariato di Sessa Aurunca guidati da Mario Russo hanno monitorato i movimenti della 33enne. Più volte gli agenti erano stati sul punti di fermarla con la droga, ma la donna era riuscita sempre ad eludere i controlli.

Ieri però il blitz della polizia è stato fulmineo. Gli agenti hanno prima circondato una vettura sospetta, una utilitaria, parcheggiata nei pressi dell'abitazione della 33enne, che era in possesso delle chiavi.