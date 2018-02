Camorra: D'Amelio, via figli è sconfitta

(ANSA) - NAPOLI, 7 FEB - "Credo che bisogna lavorare intanto perché i figli dei mafiosi possano capire che per loro ci sono altre opportunità". Lo ha detto Rosa D'Amelio, presidente del Consiglio regionale della Campania, in merito alla eventualità di sottrarre i figli alle famiglie camorriste. "Credo - ha affermato - che ci sia un dibattito nazionale che si è aperto".

"La scuola può essere davvero il punto che può fare la differenza - ha aggiunto - anche se segnali preoccupanti ci sono e dobbiamo lavorare in questa direzione". "Se interviene un giudice può essere anche positivo - ha sottolineato - ma credo che sia comunque una sconfitta, perché il vero lavoro va fatto sull'educazione dei ragazzi e che anche da famiglie non sane possano venire fuori ragazzi sani".

"Non è facile per questo ci vogliono politiche sociali, di formazione, culturali, politiche lavorative - ha proseguito - altrimenti sono slogan". "La scommessa è molto complicata ma credo che come istituzioni non possiamo demordere", ha concluso D'Amelio.