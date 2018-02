Corruzione, giudice Longo era a Ischia

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 06 FEB - Era stato recentemente trasferito alla sezione distaccata del tribunale di Ischia, nel ruolo civile, il magistrato Giancarlo Longo, arrestato questa mattina nell'ambito dell'inchiesta delle procure di Roma e di Messina.

Spiega Francesco Cellammare, presidente dell'Associazione Forense di Ischia: "Il giudice Longo - aggiunge - era stato trasferito qui lo scorso 22 gennaio e finora si era limitato a meri rinvii. Stava seguendo un corso di approfondimento in procedura civile avendo lavorato come pm al penale per tanti anni".

L'ex pm di Siracusa è accusato di associazione a delinquere, corruzione e falso. "In qualità di pubblico ufficiale svendeva la propria funzione", si legge nella misura cautelare emessa a suo carico. "Longo usava le prerogative a lui attribuite dall'ordinamento per curare interessi particolaristici e personali di terzi soggetti dietro remunerazione".