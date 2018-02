Calcio: è stop per Mertens e Callejon

(ANSA) NAPOLI, 6 FEB - Dries Mertens non si è allenato con i compagni di squadra e ha svolto una seduta differenziata a causa di una distorsione di primo grado alla caviglia rimediata durante il match con il Benevento. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi gironi, in vista della partita di sabato sera contro la Lazio al San Paolo. Oltre a Mertens, anche Callejon e Albiol hanno svolto allenamento differenziato.

Intanto si complica l'arrivo dell'attaccante tedesco dell'Ajax Amin Younes: "Non so se andrò a Napoli la prossima estate quindi non posso dire nulla ora", ha riferito alla stampa olandese. Younes avrebbe dovuto arrivare già a gennaio. Nei giorni scorsi ha effettuato le visite mediche ed è stato al San Paolo per Napoli-Bologna. Poi il trasferimento invernale è saltato per motivi al momento sconosciuti. La società azzurra però ha depositato il contratto fino al 2022 e Younes dovrà, prima del mercato estivo, concordare l'addio al Napoli altrimenti rischia una squalifica se dovesse firmare con un'altra squadra.