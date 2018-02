Muore durante testimonianza in aula

(ANSA)- AVELLINO, 5 FEB - Udienza choc al tribunale di Avellino, nell'aula dove stamattina era in corso un'udienza relativa ad un processo penale. Durante la deposizione, un 52enne di Montoro (Avellino), Pasquale Russo, citato come testimone, si è accasciato sulla sedia posta di fronte al giudice ed è morto. Dopo i primi comprensibili momenti di incertezza, è stato lanciato l'allarme ma gli operatori del 118 arrivati nell'aula al primo piano di Palazzo di giustizia non hanno potuto che constatarne la morte.

La causa del decesso sarebbe un fulminante attacco cardiaco che non ha lasciato scampo all'uomo.