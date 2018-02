Arrestato consulente fratelli Cesaro

(ANSA) - NAPOLI, 5 FEB - Il commercialista Salvatore Di Nunzio, accusato di riciclaggio di denaro per conto della camorra, è stato arrestato dai carabinieri del Ros. Nei suoi confronti è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare nell'ambito dell'inchiesta su collusioni tra imprenditori e clan della camorra in relazione all'area di insediamento produttivo nel comune di Marano. Di Nunzio è stato consulente anche degli imprenditori Aniello e Raffaele Cesaro, fratelli del parlamentare di Forza Italia Luigi Cesaro, in carcere da otto mesi nell'ambito della stessa inchiesta condotta dai pm della Dda Mariella Di Mauro e Giuseppe Visone, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli.