Vassallo jr, Alfieri? Pd può solo tacere

(ANSA) - NAPOLI, 4 FEB - Nessuna reazione finora da parte del Pd al post scritto da Antonio Vassallo, figlio del sindaco dem di Pollica ucciso con nove colpi di pistola nel 2010, contro la scelta del partito di candidare alle politiche Franco Alfieri, ex sindaco di Agropoli e capostaff del governatore De Luca. Con parole durissime, Vassallo junior ha chiesto al Pd di cambiare il nome delle sedi di partito intitolate al padre: il suo j'accuse contro la candidatura di Alfieri non ha ricevuto finora alcuna reazione dal partito, spiega Vassallo all'Ansa. "Non hanno risposto perché non ci sono giustificazioni da poter dare", commenta. Il post del figlio del 'sindaco pescatore', il cui omicidio non ha ancora colpevoli (voci insistenti parlano di una possibile archiviazione delle indagini), ha raccolto finora centinaia di condivisioni e commenti solidali su Facebook. "Mi fa piacere che tanti condividano il mio pensiero", dice l'interessato.