Hamsik "La Juve non ci ha spaventato"

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - "Abbiamo sofferto all'inizio poi l'abbiamo sbloccata con un gran gol di Mertens e poi dopo il secondo gol abbiamo gestito e potevamo anche segnare ancora.

Meno male che non abbiamo subito gol all'inizio e poi siamo stati bravi a farlo noi". Così il capitano del Napoli, Marek Hamsik a Premium, dopo la vittoria di Benevento. Spaventati dai sette gol della Juventus? "No, spaventati no. Noi dobbiamo guardare in casa nostra e sapevamo che anche contro il Benevento sarebbe stata difficilissima. 118 gol col Napoli? Sono più fondamentali i tre punti. Insieme al record di gol anche lo scudetto? Non lo diciamo ma sarebbe un sogno".