Baby gang, ancora denunce

(ANSA) - NAPOLI, 4 FEB - Ancora controlli e denunce delle forze dell'ordine contro la violenza minorile. In piazza del Plebiscito a Napoli è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo di coltello un 16enne trovato in possesso di un coltello a serramanico, che gli è stato sequestrato. Nella stazione metro di Montesanto è stato invece denunciato un 18enne già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di altro coltello a serramanico. Sei giovani, cinque dei quali minorenni, sono stati denunciati dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Giorgio per concorso in detenzione di arma e di sostanza stupefacente. Ieri sera gli agenti hanno individuato un gruppo di giovani in piazza Trieste e Trento a San Giorgio a Cremano, i quali, appena visto l'equipaggio della Polizia, si sono disfatti di un pugnale e di un pezzetto di hashish tentando di fuggire. I poliziotti sono riusciti a fermarli ed a recuperare sia il pugnale, con una lama di 9 cm, sia la droga.