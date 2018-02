Tiziano Ferro premiato a Hollywood

(ANSA) - NAPOLI, 3 FEB - La grande musica italiana premiata a Hollywood: è stato assegnato a Tiziano Ferro l'Italian Excellence (RPT Excellence) Award 2018 che il cantautore (cinque dischi di platino per 'Il mestiere della vita') ritirerà nel corso del 13.mo 'L.A., Italia - Film Fashion and Art Fest' (25 febbraio, 3 marzo). L'evento che promuove il cinema italiano nella settimana che precede gli Oscar propone in cartellone anche l'anteprima americana di 'Vasco Modena Park' il docu-film di Pepsy Romanoff sullo storico concerto per i 40 anni di carriera di Vasco Rossi, artista già premiato a L.A., Italia 2007.

''Siamo orgogliosi di celebrare Tiziano Ferro, un musicista straordinario con una dimensione internazionale, in una città che lo ispira artisticamente - annuncia Tony Renis, presidente onorario del Festival - così come di proporre al pubblico americano, in una speciale sezione documentari che raccontano l'Italia, l'entusiasmante concerto-record di Vasco".