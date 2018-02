Speed Art Museum restituisce vaso IV sec

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - Lo Speed Art Museum restituirà all'Italia un vaso in ceramica del IV secolo a.C. frutto di spoglio dal suolo italiano. Il ritorno di questo cratere a calice a figure rosse rientra in un accordo pluriennale tra il museo statunitense e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che avvia una fruttuosa collaborazione culturale.

"La restituzione da parte dello Speed Art Museum di Louisville del cratere a calice a figure rosse proveniente da Paestum - dichiara il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini - permette il ritorno in Italia di un reperto che è parte del patrimonio culturale nazionale. Il prezioso calice, come sempre avvenuto in questa legislatura in simili casi, verrà al più presto destinato alla comunità da cui è stato sottratto".

Lo Speed ha proposto volontariamente il ritorno del reperto dopo aver ricevuto prove che ne suggeriscono lo scavo illecito e l'esportazione clandestina dall'Italia.