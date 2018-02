Casola, festa per Carmelina: 108 anni

(ANSA) - CASOLA DI NAPOLI, 03 FEB - Ha compiuto oggi 108 anni Carmelina Ruocco. Vive a Casola di Napoli, un piccolo comune dei monti Lattari, dove vivono le anziane più longeve della Campania. Maria Cuomo, infatti, ha già spento 106 candeline e Carmelina Ruocco, per tutta la comunità di Casola zi' Carmelina, è pertanto una signorina da record. Chi la conosce la ricorda da sempre che guidava il rosario in chiesa. Coccolata e assistita dai volontari e dai vicini, zi' Carmelina non si è mai sposata né ha avuto fidanzati. L'elisir di lunga vita? "Vergine fino a 108 anni" dice a tutti.