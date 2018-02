'Vu cumprà' nel rendering nuovo porto

(ANSA) NAPOLI, 1 FEB - "Amo questa città e solo qui potevo trovare dei venditori abusivi in un rendering". Sorride Graziano Delrio, protagonista di un simpatico siparietto con il presidente del Porto di Napoli Pietro Spirito nel corso della presentazione del progetto per il nuovo Beverello. Tra i rendering della nuova Stazione Marittima, Delrio ha chiesto di vederne uno in cui ci sono due ambulanti che vendono borse "tarocche" sul nuovo lungomare che sarà realizzato al Beverello. Tra l'ilarità generale, Spirito ha replicato con ironia: "Siamo stati realisti anche nel realizzare il rendering", ha detto. Immagini - quelle degli abusivi - presentate in pubblico ma non presenti nel rendering consegnato successivamente alla stampa.