Studente 17enne ferisce al volto docente con coltello

Ha accoltellato la prof di italiano che a suo dire l'aveva offeso. È stato per questo fermato dai carabinieri uno studente 17enne dell'Istituto Superiore 'Ettore Majorana' di Santa Maria a Vico. Il giovane risiede ad Acerra (Napoli). Secondo quanto accertato dai militari, l'alunno che si è presentato a scuola con un coltello, si è scagliato contro la docente colpendola a volto davanti ai compagni, mentre erano in corso le lezioni. La professoressa è rimasta ferita alla guancia sinistra; condotta all'ospedale di Maddaloni, è stata giudicata guaribile in 15 giorni.