Lotta a match fixing,Benevento a lezione

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Il progetto "Per l'integrità del gioco: formazione in campo contro le frodi sportive", promosso dalla Lega Serie A, Sportradar e l'Istituto per il Credito Sportivo, ha fatto tappa oggi a Benevento. Il club campano ha partecipato ai workshop di formazione condotti dall'avvocato Marcello Presilla, responsabile Integrity per l'Italia di Sportradar, che ha spiegato agli atleti il fenomeno del match-fixing in tutte le sue forme, illustrandone rischi e conseguenze. "È sempre importante partecipare a incontri formativi relativi al fenomeno del match-fixing. Sono occasioni fondamentali - ha spiegato l'attaccante Massimo Coda - per proteggere e diffondere la cultura della legalità dentro e fuori il rettangolo verde.

Considero il calcio una scuola di vita che insegna ad avere rispetto per sé e per gli altri. Chi come me è innamorato di questa professione ha un impegno prezioso da portare avanti: far rispettare i valori di questo meraviglioso sport, capace di regalare emozioni e di far sognare".