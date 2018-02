Callejon, con Benevento partita-trappola

(ANSA) - NAPOLI, 1 FEB - "Quella con il Benevento è una partita-trappola, mentalmente può essere più difficile di un big match". E' il giudizio di Josè Callejon intervistato da Radio Kiss Kiss. "Penso che sarà una gara difficile - dice l'attaccante spagnolo del Napoli - più di quando giochi contro squadre forti, loro sono ultimi, vogliono fare punti, noi dobbiamo affrontarli con la giusta mentalità dal primo minuto.

Se Politano non è arrivato siamo una squadra forte e rimaniamo una squadra forte lo stesso", aggiunge Callejon sul mercato appena concluso. "Manca poco per lo scudetto - conclude lo spagnolo - ma quella che deve venire è la parte più difficile.

Certo adesso ogni squadra gioca per il proprio obiettivo e noi che siamo primi in classifica puntiamo allo scudetto. Dobbiamo continuare così".