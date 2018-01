Giudice dei Cesaro, interviene Orlando

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Il ministro della giustizia Andrea Orlando, tramite l'ispettorato del ministero, ha avviato accertamenti preliminari sul caso di Giuseppe Cioffi, presidente del collegio del Tribunale di Napoli che dovrà giudicare Aniello e Raffaele Cesaro, accusati di concorso esterno in associazione mafiosa. I due sono fratelli di Luigi Cesaro, parlamentare uscente e ricandidato con Forza Italia in Campania. Il giudice Cioffi è stato immortalato in alcune foto a un recente meeting del partito di Silvio Berlusconi. Sulle vicenda, al Consiglio superiore della magistratura (Csm), è stata chiesta l'apertura di una pratica su Cioffi. Ad avanzare la richiesta il consigliere di Unità per la costituzione (Unicost) - componente dell'Associazione nazionale magistrati (Anm) - Francesco Cananzi. Il vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, ha annunciato che il Comitato di presidenza si riunirà nel pomeriggio per decidere sull'apertura della pratica su Cioffi.