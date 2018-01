Dipendenti comunali sversavano rifiuti

(ANSA) - SALA CONSILINA (SALERNO), 31 GEN - Cinque dipendenti del comune di Lagonegro (Potenza) sono stati denunciati a vario titolo per reati ambientali e sequestrati un'area di circa 200 metri quadrati ed un furgone di proprietà comunale. E' il risultato di controlli effettuati dai militari della Compagnia di Sala Consilina (Salerno), unitamente ai colleghi della locale stazione Carabinieri Forestale. Tre operai comunali sono stati sorpresi mentre da un autocarro, con scritte identificative del Comune, scaricavano materiale di risulta da demolizioni in un fondo agricolo comunale, ubicato nel territorio di Lagonegro, non destinato allo stoccaggio di rifiuti speciali. La situazione giudiziaria delle cinque persone, due dirigenti responsabili della tutela del territorio e della manutenzione cittadina e tre operai, è al vaglio dell'autorità giudiziaria del tribunale di Lagonegro.(ANSA).