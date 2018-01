Consip:Tar,ok stop gara Romeo Gestioni

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - È legittima l'esclusione della Romeo Gestioni dalla maxi-gara avviata da Consip per l'affidamento dei servizi integrati, gestionali e operativi, per gli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni, alle istituzioni universitarie e agli istituti di ricerca. L'ha deciso il Tar del Lazio respingendo un ricorso proposto dalla società proprio per contestare la nota con la quale Consip nel giugno scorso ha escluso il Rti Romeo Gestioni-Consorzio Stabile Romeo Facility Services 2010 dalla gara in questione.