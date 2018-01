Orlando:carcere,continuare nostro lavoro

(ANSA) - NAPOLI, 30 GEN - Un carcere che "non funziona non produce sicurezza ma solo recidiva". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, parlando nel corso della cerimonia di inaugurazione di reparto del carcere napoletano "Giuseppe Salvia", che è stato completamente ristrutturato. Sul fronte della politica penitenziaria "bisognerà continuare a fare quello che finora abbiamo fatto".

"Noi avevamo un indice di sovraffollamento ed oggi siamo rientrati in una situazione più accettabile - ha proseguito Orlando - e credo che se nei prossimi cinque anni si farà lo stesso lavoro che è stato fatto negli ultimi cinque, il rischio di emergenza nel sistema penitenziario sarà completamente alle spalle".