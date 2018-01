Nino Lettieri sfilano le sue farfalle

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Nino Lettieri nella sua nuova collezione di haute couture Primavera/Estate, ha pensato ad un volo di farfalle libero nel cielo di Hida in Giappone, disegnato e riportato in stampe ricami e broccati su tessuti pregiati.

Sete stampate in grafie black &white, chiffon, organza e broccati sono stati realizzati da antichi telai del 1700 della storica azienda Gustavo De Negri. Raffigurano voli di piccole e grandi farfalle, in una sensuale e poetica rappresentazione orientale tradotta sartorialmente da rouches plissè e volant.

In passerella con Altaroma hanno sfilato 40 outfits dai colori in bianco e nero, con interventi di oro e azzurro cielo.

Sono spolverini in broccato, tripla organza o taffetà con farfalle ricamate con paillettes e cristalli neri su tessuti come broccati, pantaloni palazzo, abiti total black impreziositi da farfalle ricamate con paillettes e jais neri.

Gioiello must have è un ciondolo-farfalla, in argento e oro, creato per Nino Lettieri da "Gioielli Vitiello Pompei".