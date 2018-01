Referendum via Krupp, chiesto Consiglio

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 29 GEN - Dopo il no all'indizione del referendum su via Krupp, espresso dalla segretaria comunale di Capri Giulia Di Matteo, il consigliere comunale Salvatore Ciuccio del gruppo di opposizione Avanti Capri ha presentato al Comune la richiesta di convocazione in seduta straordinaria e d'urgenza del consiglio comunale. Il gruppo di minoranza, formato da Marino Lembo, Paola Mazzina, Ludovica Di Meglio e Salvatore Ciuccio, chiede di discutere in consiglio delle motivazioni che hanno portato alla non ammissibilità del referendum e chiede la modifica dell'articolo 27 dello statuto comunale. La nota con la quale la segretaria comunale comunicava lo stop al referendum non specificava i motivi dello stop e non indicava in base a quali commi o punti dell'articolo 27 il quesito veniva bloccato. Intanto è sul piede di guerra anche il comitato, formato da associazioni, ambientalisti, operatori turistici e intellettuali, che aveva allestito banchetti lo scorso autunno raccogliendo oltre mille di firme di cittadini.