Pd: Renzi capolista al Senato a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 29 GEN - Renzi capolista al Senato a Napoli, Minniti capolista alla Camera a Salerno, Fedeli capolista al Senato per Av-Ce-Bn. Il Pd deposita le liste a Napoli e schiera il segretario nazionale e due ministri. Assunta Tartaglione, segretario regionale, è seconda nel plurinominale alla Camera a Napoli città e Napoli Sud. Nel collegio di Napoli città, capolista al plurinominale è Gennaro Migliore. Raffaele Topo, consigliere regionale, capolista a Napoli Sud. Il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro è capolista per Caserta-Benevento. Al Senato, nel plurinominale dietro alla Fedeli, Stefano Graziano, presidente campano. La parlamentare uscente e consigliere comunale a Napoli, Valeria Valente, è seconda posizione nella lista plurinominale al Senato. Sempre per la Camera, nella lista plurinominale a Salerno, il vicesindaco Eva Avossa, Mario Giro e Giuseppina Fiore. A Salerno per il Senato, Pittella, Saggese e Amendola. Piero De Luca, figlio del governatore Campania, sarà candidato a Salerno e a Caserta.