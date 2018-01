GFF, nasce il 'Giffoni Opportunity'

(ANSA) - SALERNO, 29 GEN - "C'era una volta un festival, ecco, vorrei raccontarlo come una favola. L'idea ha trascinato noi e noi abbiamo portato su altre sponde l'idea". Con queste parole il direttore del Giffoni Experience questa mattina, ha iniziato a raccontare la storia del Gff nel corso della visita della Commissione Europea negli spazi della Multimedia Valley, a Giffoni Valle Piana (Salerno). "L'intuizione - ha aggiunto Gubitosi - è stata: si può creare lavoro intorno a questa idea, vivendo non solo organizzativamente? Il 2009 è stato l'anno di svolta per Giffoni Idea, quando abbiamo sostituito la parola Festival con Experience. Lo dico ufficialmente: il brand è già vecchio, pronto a rinascere con Giffoni Opportunity. Dopo un'esperienza cosa vuoi se non una opportunità? È un percorso di costruzione e rinascita che il mondo guarda e ammira".