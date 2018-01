Consulente Merkel contro 'uomo fritture'

(ANSA) - NAPOLI, 29 GEN - Una consulente economica della Cdu, il partito della cancelliera tedesca Angela Merkel. E' la carta giocata ad Agropoli (Salerno) dal Movimento Cinque Stelle che candida alla Camera Alessia D'Alessandro per sfidare all'uninominale Franco Alfieri, il candidato del Pd assurto alle cronache come il sindaco "delle fritture di pesce", sulla scorta di una battuta del governatore della Campania Vincenzo De Luca in occasione dell'ultima campagna referendaria. D'Alessandro, spiegano fonti del Movimento, è nata ad Agropoli, città che ha lasciato cinque anni fa per trasferirsi in Germania, dove ha completato gli studi. A Berlino lavora al Wirtschaftsrat, il consiglio economico della Cdu, il partito di Angela Merkel. Ora ha deciso di impegnarsi attivamente in politica in Italia con il M5s e tornerà nella sua Agropoli per sfidare nel collegio maggioritario Marzia Ferraioli, docente scelta dal centrodestra e, appunto, Franco Alfieri, l'ex sindaco di Agropoli che attualmente è capo della segreteria di De Luca.