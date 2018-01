Autotrasportatore ferito alle gambe

(ANSA) - NAPOLI, 29 GEN - Un uomo di 32 anni è stato ferito a colpi di pistola alle gambe a Napoli. Si trovava in via Nicola Rocco, nel quartiere San Lorenzo, nei pressi dell'Orto Botanico con il suo camion con il quale effettua consegne di latte e altri prodotti alimentari quando è stato avvicinato da uno sconosciuto che lo ha ferito a entrambe le gambe. Soccorso da un mezzo del 118, è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco. Ancora da chiarire il movente del fatto. Indagini in corso da parte della Polizia.(ANSA).