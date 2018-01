Napoli torna in vetta,battuto il Bologna

(ANSA) - NAPOLI, 28 GEN - Il Napoli, a meno di 24 ore dalla vittoria della Juventus e dal sorpasso dei bianconeri, si riprende la vetta della classifica. Gli azzurri superano il Bologna in una gara cominciata malissimo, con un gol incassato dopo appena 25 secondi di gioco, e conclusa con una vittoria conquistata senza grandi patemi e affanni.

Il pareggio azzurro giunge al 5' grazie a una autorete di Mbaye che spedisce in rete un traversone di Mario Rui deviato da da Dzemaili.

Una doppietta di Mertens - rigore al 37' per fallo di Masina su Callejon e, al 13' del secondo tempo, tiro a rientrare che si insacca alla sinistra di Mirante - porta il Napoli alla vittoria e di nuovo in vetta alla classifica di serie A.