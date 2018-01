Calcio: follia Belec,poi per Toro tutto facile con Benevento

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - Il Torino di Mazzarri impone la legge del "tre" e supera per 3-0, lo stesso risultato dell'esordio con il Bologna, il fanalino di coda Benevento.

Partita subito in discesa per i granata, passati in vantaggio dopo tre minuti con il nono gol in campionato di Iago Falque per poi raddoppiare, con i sanniti in 10 per l'espulsione del portiere Belec. Al 34', sul risultato di 1-0 per i granata, Niang ha investito il portiere avversario che stava operando il rinvio di piede, ma nel cadere Belec ha sferrato un calcio all'avversario colpendolo sull'addome. L'arbitro non ha avuto dubbi ed ha espulso Belec, non risparmiando comunque un'ammonizione a Niang. Proprio Niang, al 40', e Obi, al 47', gol peraltro convalidato dal Var, affondano definitivamente le speranze di rimonta dei giallorossi. E' una vittoria che ridà fiato alla classifica dei granata, a -1 dal settimo posto occupato dall'Atalanta, oltre a riconsegnare al tecnico il bomber Belotti, entrato in campo al 18' del secondo tempo per riassaporare il campo che mancava dall'infortunio al ginocchio del 27 dicembre. Trentadue giorni di assenza che hanno pesato nelle gambe del 'Gallo', ancora lontano dalla forma migliore ma pronto a riprendersi il centro dell'attacco. (ANSA).