Baby gang 'armata' minacciava i passanti

(ANSA) - NAPOLI, 28 GEN - La Polizia Municipale di San Giorgio a Cremano (Napoli) ha denunciato ieri sera una baby gang composta da tre minorenni (due di Ercolano e uno di Portici) che, armati di una pistola a salve e di due coltelli a serramanico, da qualche giorno minacciava i passanti in villa Vannucchi e in piazza Massimo Troisi. I ragazzini sono stati riaffidati alle famiglie. A San Giorgio arrivavano in sella a scooter sui quali viaggiavano malgrado fossero privi di patente.

La Polizia Municipale è entrata in azione dopo le segnalazioni di alcuni cittadini. La baby gang è stata individuata dopo un monitoraggio durato circa 24 ore. "La collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine è fondamentale – ha detto il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno - soprattutto in questi casi e in periodi storici come quello attuale dove l'attenzione è fortemente puntata sul fenomeno delle baby gang". (ANSA).