Aveva 10 chili marijuana e hashish

(ANSA) - NAPOLI, 28 GEN - Durante una perquisizione nella zona dei Camaldoli, a Napoli, i carabinieri della compagnia di Marano hanno scoperto alcuni panetti di hashish in un'auto nella disponibilità di un 46enne, poco distante dall'abitazione dove hanno poi trovato il resto.

I militari hanno sequestrato 4,4 kg. di marijuana, 5,5 kg di hashish divisi in 56 panetti, un coltello, 1800 euro circa in contante e materiale per il confezionamento della droga.

Il 46enne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e condotto in carcere.

(ANSA).