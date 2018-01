Sarri, "rigore c'era, mi annoia parlare di arbitri"

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Dal campo sembrava rigore netto, ma io ero a 50 metri dall'azione. Sulla dinamica però non avevo grandi dubbi, perchè il braccio dell'avversario ha agganciato il nostro giocatore da dietro". Lo ha detto Maurizio Sarri ai microfoni di Rai Sport commentando il rigore concesso al Napoli per un intervento di Masina su Callejon, decisione molto contestata da Donadoni. "Io penso che in questo momento della stagione bisogna parlare poco degli arbitri. E' un argomento che mi annoia, io preferisco parlare di calcio". ha aggiunto il tecnico azzurro.