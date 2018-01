Elezioni: De Luca jr capolista

(ANSA) NAPOLI, 27 GEN - Piero De Luca sarà candidato per il Pd come capolista nel proporzionale e nel maggioritario. Il figlio del governatore della Campania Vincenzo e Luca sarà infatti capolista alla Camera nel Collegio Campania 2 e nell'uninominale a Salerno. Il fedelissimo di Vincenzo De Luca, Franco Alfieri, che fu al centro del caso 'fritture' da offrire agli elettori nella campagna per il referendum, è invece candidato nel maggioritario nel collegio di Agropoli, città di cui è stato sindaco.