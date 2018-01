Cancro alla prostata, app del Pascale

(ANSA) - NAPOLI, 27 GEN - Un'App pensata per seguire costantemente i pazienti prostatici e allo stesso tempo per limitare quanto più possibile gli accessi ospedalieri. E' la medicina che si mette al passo con i tempi: i pazienti con cancro della prostata, trattati presso la Radioterapia del Pascale, diretta da Paolo Muto, alla fine del trattamento radiante riceveranno le credenziali di accesso all'App ProstateRadioTherapy (PRT) e potranno comodamente da casa trasmettere ai medici radioterapisti che li hanno seguiti, i dati riguardanti l'andamento dei markers tumorali e la sintomatologia post-trattamento; potranno, inoltre, compilare i questionari relativi alla qualità di vita e alla funzionalità sessuale. In tempo reale l'App sarà in grado di creare un Alert per il medico dell'avvenuto collegamento con il paziente che riceverà la notifica del controllo effettuato se i dati risulteranno nella norma.