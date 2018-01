17enne con coltello, denunciato a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 27 GEN - I poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Campania impegnati a Napoli nell'ambito dei controlli di "Sicurezza giovani" hanno denunciato un giovane di 17 anni trovato in possesso di un coltello a scatto lungo 25 centimetri.

Il giovane, bloccato in piazza Caponnetto, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. (ANSA).