Mammone, esplosione baby gang violente

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - E' "allarmante" il fenomeno delle "aggressioni violente e immotivate messe in atto da giovanissimi ai danni di coetanei", sottolinea il Primo presidente della Cassazione Giovanni Mammone nella sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario rilevando che "a fronte del moltiplicarsi dei fenomeni di esplosione incontrollata di aggressività la risposta esclusivamente repressiva si rivela inefficace". Per il suo "preoccupante sviluppo" la materia necessita di una "considerazione legislativa unificante" per evitare che la "parcellizzazione dei reati" determini "pene di modesta entità".