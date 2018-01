Debito, de Magistris scrive a Gentiloni

(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha scritto una lettera "cortese e istituzionalmente franca" al presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sul tema del debito del Cr8. Lo ha annunciato lo stesso se Magistris in Consiglio comunale, riferendo che affronterà il tema con il premier che sarà oggi in città. "Il Governo - ha affermato de Magistris - non può più rimandare la decisione perché il peso di questo debito risalente al 1981 e di competenza dello Stato ci impedisce di affrontare questioni importanti per la città".

Secondo il sindaco "è arrivato il momento che il Governo chiarisca con i fatti e non a chiacchiere la sua posizione".