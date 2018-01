Crolla muro in casa San Giuseppe Moscati

(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - Un tramezzo dell'appartamento storico dove abitò san Giuseppe Moscati, che si trova al civico 3 di via Cisterna dell'Olio, a Napoli, è crollato stamattina all'alba. Il Comune di Napoli, proprietario dell'appartamento, ha subito disposto i lavori di messa in sicurezza. Una parte dell'abitazione, meta di pellegrinaggio, è comunque ancora visitabile. La rimozione del tramezzo crollato e il consolidamento sono previsti per lunedì. Il Comune di Napoli assicura che termineranno in tempi brevissimi. Il cedimento, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato determinato dalla pressione sul muro esercitata dal piano soprastante dove alcuni clochard avevano accatastato della legna.