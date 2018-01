Consulta, Carosi vede studenti Salerno

(ANSA) - SALERNO, 26 GEN - Far conoscere la Costituzione con un linguaggio accessibile a tutti. E' questo l'obiettivo fissato dal progetto nazionale "Viaggio in Italia: la Corte Costituzionale nelle scuole" che ha fatto tappa oggi a Salerno dove il vice presidente della Consulta, Aldo Carosi, ha incontrato gli studenti del Liceo artistico Sabatini-Menna a Salerno.

Carosi ha sottolineato come "la Carta e la Corte Costituzionale sono patrimonio di tutti. Ma tutti hanno diritto ad averne una informazione accessibile". Il progetto, promosso dalla Corte Costituzionale d'intesa col Miur, prevede un ciclo di incontri tra i giudici costituzionali e gli studenti delle scuole secondarie di II Grado. Due gli appuntamenti previsti in Campania: a Salerno, e a Napoli. Con la serie di incontri il progetto si prefigge di accrescere nelle nuove generazioni, protagoniste del futuro, la consapevolezza e la condivisione dei valori di cittadinanza, di legalità e di democrazia nonché la conoscenza del ruolo della Consulta.