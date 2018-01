Capri: stop al referendum su via Krupp

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 26 GEN - Via Krupp aperta e libera a Capri: stop al referendum. Lo ha stabilito il direttore generale e segretario del Comune Giulia Di Matteo con una nota inviata al sindaco Gianni De Martino e per conoscenza al comitato promotore del quesito referendario presieduto da Luigi Lembo. Il referendum era stato chiesto dal comitato, attraverso una raccolta di firme da parte di oltre mille cittadini, per evitare che l'amministrazione comunale portasse avanti l'iniziativa del project financing. Il progetto, contestato dal comitato, prevede l'affidamento per venti anni della gestione di via Krupp alla ditta Gheller a fronte di un ticket di ingresso di 4 euro per i Giardini di Augusto, mentre il Comune dovrebbe concorrere alle spese del risanamento per il 30% di 8 milioni e rinunciare agli introiti provenienti dal biglietto sui giardini.