Napoli-Bologna, arbitrerà Mazzoleni

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Fabio Maresca di Napoli è l'arbitro designato per Chievo-Juventus, anticipo della 22/a giornata (3/a di ritorno) in programma sabato 27 gennaio. Napoli-Bologna, in programma domenica, sarà arbitrata da Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo. Milan-Lazio, posticipo delle 18 è stata affidata a Massimiliano Irrati di Pistoia, mentre Roma-Sampdoria sarà diretta da Luca Banti di Livorno.