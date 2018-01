Mertens, con scudetto 5 giorni di festa

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - "Se vinciamo lo scudetto organizziamo una grande festa per tutta la città. Cinque giorni di festa". Lo ha detto Dries Mertens a Radio Kiss Kiss Napoli.

L'attaccante belga lancia la lunga volata della squadra capolista: "Da domenica - ha spiegato - si entra nella fase più importante della stagione. Non dobbiamo guardare troppo avanti, ma proseguire così, con la squadra carica". Per la punta del Napoli la lotta non è solo con la Juventus: "anche la Lazio sta facendo molto bene, e anche le altre. Non sarà facile, ma noi pensiamo soltanto a noi stessi. Ora pensiamo a domenica e a conquistare altri tre punti contro il Bologna".