15enne in strada con due coltelli

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - Un 15enne, che era in compagnia del fratello di 12 anni, è stato fermato dai carabinieri per un controllo ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Il ragazzo è stato fermato dai militari nei pressi della stazione della metropolitana di Chiaiano, alla periferia di Napoli. I coltelli sono stati sequestrati ed i due ragazzi riaffidati ai genitori. I carabinieri tra i quartieri Vomero e Chiaiano hanno fermato e identificato 122 minorenni, 8 dei quali sono stati riaffidati a genitori.

Sottoposti a controlli 22 mezzi e a fermo o sequestro amministrativo 4 scooter perché i guidatori li usavano senza indossare il casco o circolavano senza assicurazione.