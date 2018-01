Sedicenne trovato morto, forse incidente

(ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - Sarebbe stato vittima di un incidente Ciro Ascione, il ragazzo di 16 anni, di Arzano (Napoli), scomparso 4 giorni fa e ritrovato cadavere ieri pomeriggio vicino ai binari della linea Napoli-Caserta, nei pressi della stazione di Casoria. Questa, secondo quanto si apprende da fonti giudiziarie, sarebbe l'ipotesi allo stato più probabile, riguardo la morte del ragazzo, suffragata da alcuni video acquisiti dalla polizia giudiziaria. Gli inquirenti non escludono ancora altre ipotesi e stanno facendo ulteriori approfondimenti e verifiche.

Le porte si chiudono, Ciro non riesce a salire ma non vuole perdere il treno e quindi si appoggia sul predellino rimanendo aggrappato in maniera precaria all'esterno del convoglio: sono queste le immagini del video che avvalora l'ipotesi della Procura di Napoli Nord secondo la quale Ciro Ascione - il 16enne trovato senza vita ieri ai margini della linea ferroviaria Napoli-Roma, prima della stazione di Casoria - sarebbe deceduto cadendo dal treno in corsa, poco prima di arrivare in stazione.