Paralizzato trasporto pubblico a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - Blocco totale della circolazione per autobus e metropolitana a Napoli. Protesta dei lavoratori Samir, la ditta di pulizie, che non riceve i pagamenti dovuti dall'Anm, l'Azienda napoletana mobilità, che gestisce il servizio e che si trova in concordato preventivo. I lavoratori hanno bloccato i depositi dei bus mentre altri loro colleghi sono sui binari nella stazione della metropolitana di Piscinola.

Per motivi di sicurezza, l'Anm ha deciso di sospendere il servizio sull'intera tratta della linea 1. Chiesto l'intervento delle forze dell'ordine nel tentativo di mediare coi manifestanti. Al momento, regolare solo il servizio delle Funicolari.