Figurine speciali per Napoli e Hamsik

(ANSA) NAPOLI, 23 GEN - Una figurina speciale per il Napoli campione d'inverno e una per il record di gol di Marek Hamsik.

C'è molto Napoli nelle uscite extra della Panini per l'album di calciatori della stagione in corso. L'azienda italiana ha infatti emesso cinque figurine extra per la sezione "Il film del campionato", di cui due dedicate al Napoli. La figurina sul titolo di metà stagione della squadra di Sarri riproduce la prima pagina della Gazzetta dello Sport del 30 dicembre scorso con il titolo "Napoli mezzo scudetto". La celebrazione del primato di Hamsik, che ha raggiunto quota 116 gol con il Napoli superando Maradona tra i cannonieri azzurri all time, avviene invece con una figurina che ritrae il centrocampista slovacco mentre esulta dopo la rete segnata alla Sampdoria, il gol numero 116, appunto.