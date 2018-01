Cittadella del Pane in casa confiscata

(ANSA) - SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NAPOLI), 24 GEN - Una Cittadella del Pane e della Legalità in un immobile confiscato al clan di camorra: è un progetto promosso dall'amministrazione comunale di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) con l'obiettivo di avviare i giovani a percorsi di formazione nell'arte della panificazione e di sviluppare itinerari artigianali ed enogastronomici che richiamino turisti e residenti dei comuni vicini. Sede deputata ad ospitare il progetto è la villa confiscata al clan Vollaro, circondata da un vasto appezzamento di terreno, per la cui riqualificazione e riuso il Comune ha chiesto un finanziamento di un milione e 500 mila euro alla Regione Campania. Lì, nell'edificio in viale degli Ulivi che si affaccia su via Libertà e che si sviluppa su quattro livelli, giovani studenti o aspiranti panificatori saranno impegnati a valorizzare la specialità autoctona: il pane di San Sebastiano al Vesuvio.