5 mln all'Ajax, Napoli vicino a Younes

(ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - Il Napoli è vicino a chiudere per l'arrivo in azzurro di Amin Younes. L'attaccante potrebbe arrivare subito a Napoli dopo che l'Ajax ha accettato il pagamento di cinque milioni di euro per chiudere la trattativa: il giocatore è in scadenza di contratto e non vuole rinnovare, così la squadra olandese avrebbe deciso di incassare i cinque milioni ora invece di perderlo a parametro zero a giugno.

L'attaccante tedesco di origine libanese, 24 anni, gioca da esterno sinistro ma può giocare anche a destra e offrirebbe un ricambio sia per Insigne sia per Callejon. Le prossime ore saranno decisive per concludere l'affare, il Napoli è fiducioso di portare a casa la trattativa.