Napoli City Half Marathon, Moen al via

(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - Quantità e qualità alla quinta Napoli City Half Marathon in programma domenica prossima 4 febbraio 2018. Quantità perché già sono state superate abbondantemente le 5mila persone iscritte, con oltre 700 atleti provenienti da 42 nazioni estere e con oltre 2500 partecipanti non campani. Qualità perché Asd Napoli Running sta allestendo un cast di atleti d'élite che si contenderanno la vittoria. Sulle strade di Napoli sarà spettacolo con i migliori atleti al mondo impegnati sia nella distanza di mezza maratona che nella nuova Napoli 5km Grand Prix.

Il nome che renderà la competizione dei 21,097km davvero interessante è quello del norvegese Sondre Nordstad Moen, neo primatista europeo di maratona con un eccezionale tempo di 2h05'47" fatto in occasione della sua vittoria alla Maratona di Fukuoka nel dicembre scorso. Moen, primo europeo a scendere sotto il muro delle 2h 06', ha dimostrato che anche un atleta europeo bianco può competere con i formidabili atleti africani che appaiono sempre imbattibili.